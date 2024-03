L’Ente Autonomo Volturno (EAV) comunica che in occasione del “Lunedì in Albis” del 1° aprile 2024, al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei viaggiatori, saranno apportate delle modifiche ai servizi ferroviari sulla linea Napoli – Sarno. In particolare, i treni della suddetta linea non effettueranno fermata presso le stazioni di Guindazzi e Madonna dell’Arco durante la giornata del pellegrinaggio verso il Santuario di Sant’Anastasia. Questa decisione è presa considerando l’afflusso di centinaia di migliaia di persone che raggiungono il luogo sacro per manifestare la propria devozione in un momento di festa.

Il pellegrinaggio verso il Santuario di Sant’Anastasia è un evento di grande importanza religiosa e sociale, durante il quale numerosi gruppi di fedeli procedono a piedi lungo il percorso tradizionale. Tuttavia, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza di tutti i partecipanti, è necessario adottare alcune misure straordinarie.

Pertanto, EAV ha deciso di sospendere le fermate dei treni nelle stazioni di Guindazzi e Madonna dell’Arco durante il “Lunedì in Albis”. Questa decisione è presa in linea con le precedenti disposizioni per mantenere l’ordine pubblico lungo il percorso del pellegrinaggio.

Si invitano pertanto i passeggeri che utilizzano la linea Napoli – Sarno a prendere nota di queste modifiche e a pianificare i propri spostamenti di conseguenza. EAV si impegna a garantire il regolare svolgimento dei servizi ferroviari e la sicurezza di tutti i viaggiatori, collaborando strettamente con le autorità competenti per gestire al meglio l’afflusso di persone durante questo importante evento religioso.