A via Fontanelle a Castellammare di Stabia la serata è finita sconvolta da una violenta sparatoria che ha lasciato un uomo di 32 anni ferito alla gamba da colpi di arma da fuoco. Gli agenti del commissariato locale sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto la segnalazione di questo tragico evento. Il ferito è immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Dopo il primo intervento presso il locale ospedale, è successivamente trasferito presso l’Ospedale del Mare per ricevere ulteriori cure e accertamenti medici.

Secondo quanto emerso finora, sembra che l’uomo coinvolto sia parte di una lite con altre persone proprio lungo la via Fontanelle. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine e ricostruzione da parte delle autorità competenti, mentre gli autori dell’aggressione sono attualmente in corso di identificazione.

Questo ennesimo episodio di violenza armata getta luce su una realtà inquietante che continua a minare la sicurezza delle nostre comunità. È essenziale che le forze dell’ordine svolgano un’indagine approfondita e che siano adottate misure concrete per prevenire ulteriori episodi simili. La sicurezza e il benessere dei cittadini devono essere una priorità assoluta, e il perpetrare di tali atti criminali non può e non deve essere tollerato.