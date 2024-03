A Eboli una tragica notte ha lasciato la comunità sconvolta dopo che un uomo di 47 anni, Vincenzo Santimone, ha ucciso suo padre, Riccardo Santimone, 76 anni, in circostanze ancora da chiarire. L’omicidio si è verificato nella via Bartolo Longo, nel Rione della Pace, dove il sangue ha bagnato il pavimento vicino al bagno, mentre la vittima è ritrovata senza vita in una pozza rossastra. Secondo quanto riportato dalle autorità, il tragico evento è avvenuto dopo una lite in famiglia, durante la quale Vincenzo ha afferrato un coltello da cucina e ha ferito mortalmente suo padre, sgozzandolo. I residenti, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione, hanno contattato i Carabinieri della locale Compagnia, che sono intervenuti immediatamente sulla scena del crimine.

Oltre alla vittima e all’aggressore, in casa c’era anche la madre anziana di Vincenzo, visibilmente sconvolta e allettata. La donna, testimone impotente della tragedia familiare, è stata soccorsa e assistita dalle autorità presenti sul posto.

Dopo l’omicidio, Vincenzo Santimone ha contattato il fratello, forse cercando conforto o rimorso per l’orrore compiuto. Le motivazioni esatte dietro questo atto di violenza rimangono ancora poco chiare, mentre la comunità locale è in lutto per la perdita di un suo membro e per lo shock di fronte a una tragedia così inaspettata.

Si sospetta che Vincenzo Santimone possa soffrire di problemi psichici, il che potrebbe aver contribuito al suo comportamento violento. Tuttavia, sarà compito degli inquirenti approfondire le circostanze dell’omicidio e chiarire i dettagli di questo dramma familiare.