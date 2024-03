Una serata tranquilla è improvvisamente diventata un incubo per una donna incinta e sua figlia, entrambe vittime di un’aggressione da parte di un cane Pitbull durante una lite condominiale a Bagheria, in provincia di Palermo. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando dietro di sé una scia di terrore e preoccupazione. Secondo una ricostruzione preliminare degli eventi, le due donne si sono recate dall’appartamento di una vicina di casa per una discussione, ma le tensioni hanno preso una piega inaspettata e violenta. Senza preavviso, il cane Pitbull avrebbe attaccato sia la donna che la sua figlia di 35 anni, infliggendo loro ferite gravi su tutto il corpo, compreso il viso.

Le conseguenze dell’aggressione sono devastanti. Le due donne sono trasportate d’urgenza al Policlinico di Palermo, dove sono attualmente ricoverate per ricevere cure mediche specializzate. Tuttavia, la situazione è particolarmente critica per la donna incinta, che rischia di perdere il bambino che porta in grembo, aggiungendo un’ulteriore dimensione tragica a questo dramma.

Le indagini sull’accaduto sono già in corso e sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e di individuare eventuali responsabilità. Nel frattempo, l’intera comunità esprime la propria solidarietà e sostegno alle vittime di questo tragico episodio, nell’auspicio di una pronta guarigione e di un’esatta definizione della situazione.