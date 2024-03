Le buone notizie arrivano dall’INPS con l’annuncio di un nuovo bonus una tantum di 1500 euro, con requisiti di accesso molto bassi. Basta essere in possesso di SPID, CIE o CNS per poter richiedere questo incentivo, che sarà disponibile fino ad esaurimento risorse. La domanda può essere presentata dalla piattaforma online di Invitalia, e il termine massimo per l’invio è fissato per le ore 12:00 del 14 marzo 2024. Questo bonus è destinato all’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli a batteria. Si tratta di un rimborso per i privati che hanno installato queste colonnine nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Il rimborso corrisponde all’80% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1500 euro per le persone fisiche e fino a 8000 euro per i condomini.

Per richiedere il bonus, oltre alla forma di identità digitale, sarà necessario presentare una copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto della colonnina, gli estratti del conto corrente relativi ai pagamenti effettuati e una certificazione di un professionista che attesti l’installazione dell’infrastruttura.

Questo bonus si inserisce in un contesto di incentivi per favorire l’adozione di veicoli elettrici. Tra le altre agevolazioni previste, si segnala l’introduzione di un nuovo incentivo auto previsto per la fine di marzo, che fornirà un bonus tra i 6000 e i 13750 euro per l’acquisto di auto elettriche con rottamazione di un veicolo con classe di emissione fino a classe euro 4.

Inoltre, è disponibile già un bonus da 5000 euro per l’acquisto di auto elettriche con rottamazione e un bonus di 3000 euro per l’acquisto di auto elettriche senza rottamazione, purché il prezzo del veicolo non superi i 42700 euro totali.