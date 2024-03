La sentenza emessa dalla giudice del lavoro del tribunale di Brindisi, Gabriella Puzzovio, riguardante il caso del licenziamento discriminatorio della 38enne educatrice Giorgia Marinò, ha evidenziato chiaramente la violazione dei suoi diritti. Dopo aver comunicato la sua gravidanza, la lavoratrice finì licenziata dalla cooperativa solo due giorni dopo, senza valide giustificazioni. Grazie alla difesa degli avvocati Marco Paladini e Ornella Bruno Stamerra, èottenuta una condanna al risarcimento del danno di 13mila euro a favore di Marinò.

È importante sottolineare che la giustizia è fatta valere in questo caso di discriminazione sul luogo di lavoro. La decisione della giudice ha riconosciuto che il licenziamento è motivato dalla conoscenza della gravidanza di Giorgia Marinò da parte del datore di lavoro, senza alcuna ragione valida. La lavoratrice ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza per sensibilizzare e sostenere altre donne che potrebbero trovarsi in situazioni simili. La lotta contro la discriminazione sul posto di lavoro è un impegno che coinvolge e unisce tutte le donne che meritano rispetto e parità di trattamento.