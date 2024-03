Saltano le corse delle navette Napoli-Torre Annunziata e i treni Napoli-Sorrento sono costretti ad effettuare fermate straordinarie. Da questa mattina infatti Eav sta annunciando una serie di cancellazioni del servizio istituito tra Napoli e Torre Annunziata per permettere ai pendolari di potersi recare nel punto di interscambio con le linee dirette alla penisola: “Causa soppressioni delle navette Napoli-Torre Annunziata, i treni direttissimi da Napoli per Sorrento e viceversa, fino a contrario avviso, effettueranno fermate straordinarie presso le stazioni di San Giorgio a Cremano, Portici Bellavista, Ercolano Scavi e Torre del Greco”.

Sull’iniziativa è intervenuto anche il portavoce del gruppo Facebook “No al taglio dei treni della Circumvesuviana”, Enzo Ciniglio, e il portavoce del gruppo social Circumvesuviana-Eav Salvatore Ferraro, che in una nota scrivono come “la settimana dei pendolari vesuviani inizia nel peggiore dei modi”. “Un guasto tecnico – dicono Ciniglio e Ferraro – ha costretto Eav a sopprimere le corse della linea Napoli-Torre Annunziata e a fare effettuare alcune fermate ai direttissimi per Sorrento, lasciando comunque scoperte alcune fermate della linea di Torre Annunziata e dimezzando di fatto il servizio. I disagi si sono avvertiti da subito anche su tutte le altre linee, aggiungendo nuovi disservizi a quelli ormai cronici”.

“Ormai – concludono – non si contano più le ore sottratte alla vita quotidiana dei pendolari vesuviani, un giorno sì e l’altro pure, costretti a dimenarsi tra i tanti disservizi. Coscienti della mancanza di materiale rotabile e di un’infrastruttura fatiscente chiediamo da anni inascoltati una migliore e più efficiente organizzazione dell’offerta capace di offrire un servizio accettabile su tutte le linee vesuviane”.