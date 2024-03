Sulla strada comunale San Lorenzo di Gesualdo un evento drammatico ha improvvisamente interrotto la normalità della giornata. Una vecchia Autobianchi Y10, carica di una madre di 59 anni, suo figlio di 22 anni e un cagnolino di piccola taglia, è volata fuori strada e si è ribaltata, causando ferite e preoccupazione tra i presenti. L’incidente, avvenuto ieri, ha visto il giovane uomo riuscire a liberarsi dall’abitacolo, mentre sua madre è rimasta intrappolata all’interno del veicolo. Si è reso necessario l’intervento tempestivo e coraggioso della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda per liberarla dalla sua angosciosa prigionia.

Fortunatamente, nonostante l’impatto violento e il ribaltamento dell’auto, entrambi i passeggeri umani sono affidati ai sanitari del 118 e trasportati negli ospedali di Avellino e Ariano Irpino per ricevere le cure necessarie. È un sollievo sapere che, nonostante la gravità dell’incidente, madre e figlio riceveranno l’assistenza di cui hanno bisogno per recuperare.

Ma c’è una nota di speranza e gioia in mezzo a questa tragedia: il cagnolino che accompagnava la famiglia è ritrovato vivo e indenne. Nonostante l’agitazione e il pericolo, il piccolo compagno a quattro zampe ha miracolosamente superato l’incidente senza riportare ferite. La sua sopravvivenza è una luce di conforto in un momento altrimenti oscuro.

Mentre i sanitari si dedicano alla cura della madre e del figlio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La loro professionalità e precisione saranno fondamentali per comprendere appieno le cause dell’incidente e per garantire che misure preventive possano essere adottate per evitare simili tragedie in futuro.

In un momento di crisi e incertezza, è importante riconoscere il coraggio e la dedizione dei soccorritori e degli operatori sanitari che hanno risposto prontamente a questa emergenza. La loro prontezza d’azione e il loro impegno nel salvare vite umane sono un esempio di altruismo e solidarietà che merita di essere celebrato e lodato.