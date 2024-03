L’episodio avvenuto ieri sul trasporto pubblico locale di Benevento ha scatenato momenti di concitazione e paura per il conducente della linea 16, dipendente di Trotta bus. Il conducente è finito strattonato e ferito lievemente al collo da un passeggero che ha reagito violentemente dopo che gli era chiesto di abbassare il volume del suo smartphone, che stava probabilmente ascoltando musica o guardando un video ad alto volume. La richiesta del conducente ha scatenato la rabbia del passeggero, che si è diretto verso il posto di guida rispondendo con parole e gesti aggressivi. Questo comportamento ha costretto il conducente a fermare il bus all’altezza di via Torre della Catena. Solo successivamente il conducente si è accorto di essere ferito al collo e ha deciso di recarsi al pronto soccorso per ricevere cure mediche, dopodiché ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.

La Uil Trasporti ha espresso solidarietà e vicinanza al conducente aggredito, sottolineando la mancanza del servizio di controllo a bordo dei bus del trasporto pubblico locale a Benevento. Secondo Cosimo Pagliuca della Uil Trasporti, è fondamentale ripristinare il servizio dei controllori a bordo dei mezzi come deterrente per garantire la sicurezza degli autisti e dei passeggeri e combattere l’evasione, soprattutto considerando che Benevento presenta uno dei tassi di evasione più alti della Campania.