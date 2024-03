Nella notte, una violenta esplosione ha colpito la sede di un’agenzia multiservice ad Avellino, provocando gravi danni alla struttura. L’ordigno, di considerevole potenza, è stato fatto detonare poco dopo le quattro del mattino in via Ammaturo, nel quartiere Valle. Prima dell’esplosione, gli attentatori hanno cosparso l’ingresso dell’edificio con liquido infiammabile, aggravando ulteriormente la situazione. Come risultato, i locali sono stati quasi completamente distrutti.

L’agenzia coinvolta offre una gamma di servizi che spaziano dalle consulenze aziendali, ai prestiti, alle assicurazioni, al noleggio auto e alle consulenze nel settore edilizio. La vastità delle attività svolte suggerisce che il motivo dell’attentato potrebbe essere legato a varie questioni, suscitando preoccupazione e sgomento nella comunità locale.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino hanno lavorato instancabilmente per diverse ore per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile dalla Procura di Avellino e, al momento, tutte le evidenze suggeriscono un’origine dolosa dell’attacco.