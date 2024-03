L’avvocato Rolando Iorio, del foro di Avellino, ha ottenuto un’importante assoluzione per S.G. e S.P., entrambi residenti a Napoli e nati rispettivamente nel 1974 e nel 1983. Questi individui erano accusati di una serie di furti ai danni di attività commerciali a Grumo Nevano nel 2017, ma sono assolti per un dettaglio tecnico evidenziato dalla difesa. I fatti risalgono al 2017, quando i due, entrambi pluripregiudicati, avevano compiuto una serie di colpi ai danni di negozi nelle ore notturne. Utilizzando attrezzi, rompevano le vetrine degli esercizi commerciali e si impossessavano della merce di valore presente all’interno, per poi dileguarsi rapidamente.

Tra le attività colpite c’erano “House Baby”, “Glamour” e “Very Nails Point”, tutte situate a Grumo Nevano. Le loro azioni erano registrate dalle telecamere di sicurezza dei negozi, e i video erano forniti alle forze dell’ordine dai proprietari delle attività commerciali, che avevano presentato denuncia.

Tuttavia, grazie alla competente difesa dell’avvocato Rolando Iorio, sono emersi alcuni vizi nelle denunce presentate, i quali hanno portato il Tribunale di Napoli Nord ad accogliere la richiesta difensiva di assoluzione per difetto di querela. Di conseguenza, i due imputati sono assolti e hanno evitato una potenziale condanna che avrebbe potuto variare da quattro a sette anni di reclusione.