Hanno colpito nel cuore della città, intorno alle 19, in una zona di Sant’Agata dei Goti molto frequentata e con numerose attività commerciali. I malviventi sono fuggiti in auto contromano dopo aver sparato tre colpi in aria con una pistola, riuscendo temporaneamente a sfuggire alla cattura. Hanno seminato paura, specialmente nella famiglia a cui si sono introdotti nella loro abitazione. I ladri hanno preso di mira una villetta a due piani dove si trovavano un uomo di 67 anni, sua moglie e loro figlio. Secondo le prime informazioni, il capofamiglia ha udito rumori provenienti dal piano superiore ed è salito per indagare. Non si aspettava di trovarsi di fronte a due criminali che stavano cercando denaro e oggetti preziosi in tutta la casa. L’uomo ha urlato, il figlio è corso in suo aiuto temendo che si fosse sentito male. Uno dei ladri è fuggito saltando dal balcone, mentre l’altro è entrato in colluttazione con le vittime. La situazione è degenerata quando un complice armato è intervenuto e ha sparato tre colpi in aria con una pistola, permettendo agli altri due di fuggire a bordo di un’Audi A3 nera guidata da un terzo individuo, che si è allontanato contromano.