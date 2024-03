La prontezza d’ingegno e l’attenzione femminile si sono rivelate determinanti in un episodio di tentato furto avvenuto di recente a Montesarchio. Quando la donna della casa ha udito un rumore provenire dal piano superiore, ha subito pensato che suo marito avesse accidentalmente lasciato aperto il balcone della camera da letto. Tuttavia, il marito, un noto avvocato locale, ha confermato di aver chiuso correttamente il balcone. Deciso a tranquillizzarla, si è diretto verso il piano superiore per indagare sulla fonte del rumore, ignaro che i ladri fossero appena fuggiti a mani vuote.

I malviventi avevano forzato armadi e cassetti, rovistando ovunque nella ricerca di soldi e oggetti preziosi, violando l’intimità della famiglia. Tuttavia, non hanno trovato nulla di valore. Analizzando la facciata esterna della villa, è diventato chiaro come i ladri avessero raggiunto il secondo piano: le impronte delle scarpe sul tubo del gas hanno rivelato che si erano arrampicati abilmente per raggiungere il terrazzo.

Una volta lì, hanno forzato l’infisso con un cacciavite e si sono introdotti nella stanza, ignari della presenza delle vittime al piano terra. È stato solo quando una delle ante forzate ha sbattuto contro l’altra durante la loro fuga che le vittime hanno scoperto l’intrusione. Fortunatamente, grazie alla prontezza di mente della donna e alla tempestività delle indagini, i ladri sono fuggiti a mani vuote, senza causare danni irreparabili.