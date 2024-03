Nelle prime ore dell’alba, i carabinieri della stazione di Montemarano sono intervenuti prontamente in località “Musanni” per soccorrere una coppia novantenne in difficoltà. La donna, durante la notte, era uscita da casa e a seguito di una caduta non era stata in grado di rialzarsi. Nel frattempo, il marito, nel tentativo di raggiungere l’abitazione della figlia per chiedere aiuto, è anch’egli incappato in un terreno fangoso, rimanendo bloccato. I carabinieri, dopo aver individuato la coppia, hanno immediatamente coordinato le operazioni di soccorso insieme al personale del servizio di emergenza medica “118”.

Entrambi gli anziani, colti da uno shock ipotermico a causa delle basse temperature della notte, sono trasportati all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per ricevere le cure necessarie.

L’intervento tempestivo e coordinato dei carabinieri ha contribuito a salvare la vita di questa coppia anziana, dimostrando ancora una volta il loro impegno e la loro dedizione nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.