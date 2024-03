Questa mattina, mentre le onde del mare accarezzavano la spiaggia di Licinella a Capaccio Paestum, un turista tedesco ha fatto una scoperta macabra che ha scosso la tranquillità della località balneare. Tra i ciottoli e la sabbia, sono rinvenuti resti ossei umani, precisamente parte di una tibia e un piede, presumibilmente appartenenti a un soggetto maschile. La scoperta è segnalata immediatamente alle autorità locali, che hanno avviato le indagini per risolvere il mistero dietro questo inquietante ritrovamento.

Il turista tedesco, che passeggiava lungo la battigia accompagnato dal suo cane, ha fatto la scoperta mentre ammirava il panorama marino. La presenza dei resti, accompagnata dal tipo di calzino e scarpa ritrovati con l’arto mutilato, ha sollevato domande e preoccupazioni riguardo all’identità della vittima e alle circostanze della sua morte.

I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, sotto la guida del luogotenente Giuseppe D’Agostino, sono prontamente intervenuti sul luogo del ritrovamento per avviare le prime fasi delle indagini. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno è informato della scoperta e ha disposto il sequestro dei resti, che saranno sottoposti agli esami di rito per cercare di risalire al DNA della vittima. Le indagini sono ora sotto la coordinazione della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Giuseppe Colella, che si sta impegnando per fare luce su questo enigma.