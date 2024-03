Confermata l’iniziativa anche per il 2024, ma solo coloro che soddisfano i requisiti potranno partecipare. La procedura è semplice e i cittadini potranno usufruire della Carta Acquisti anche nel 2024, che consente di ricevere 80 euro utilizzabili per spese sanitarie, alimentari, bollette di luce e gas. Per partecipare, è necessario rispettare specifici parametri e requisiti, e la domanda può essere presentata negli uffici postali designati. Questo contributo è introdotto oltre quindici anni fa dal Governo Berlusconi ed è amministrato in collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e Poste Italiane, con un totale erogato di 2 miliardi di euro, provenienti da fonti sia pubbliche che private.

Anche quest’anno, i requisiti per la Carta Acquisti 2024 sono ridefiniti e saranno ammessi solo tre gruppi di richiedenti, tra cui cittadini tra i 65 e i 70 anni con ISEE inferiore a 8.052,75 euro; persone oltre i 70 anni con ISEE sotto gli 8.052,75 euro e redditi non superiori a 10.737,00 euro; e genitori di bambini sotto i 3 anni con ISEE fino a 8.052,27 euro.

La procedura per ottenere i 80 euro ogni due mesi è semplice: basta recarsi all’ufficio postale più vicino dopo aver compilato i moduli disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Coloro che hanno già ricevuto la carta elettronica in passato e continuano a soddisfare i requisiti non devono inviare una nuova domanda. I moduli necessari sono facilmente reperibili sui siti dell’INPS, di Poste Italiane e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.