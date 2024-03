Stamani, intorno alle 6 del mattino, un treno Frecciarossa è stato coinvolto in un incidente nella stazione ferroviaria di Portici Ercolano, nel cuore della regione Campania. Purtroppo, l’episodio ha visto coinvolta una persona presente sui binari, il che ha portato alla sospensione temporanea della circolazione dei treni nella zona interessata. L’investigazione è attualmente in corso da parte della Polfer, con il coordinamento dell’autorità giudiziaria, al fine di chiarire le circostanze dell’accaduto.

Le autorità competenti hanno effettuato gli accertamenti necessari e messo in sicurezza la zona, consentendo alla circolazione ferroviaria di tornare regolarmente in tarda mattinata. Tuttavia, durante le prime ore del mattino, i treni ad alta velocità e quelli metropolitani hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso, causando inevitabili disagi ai passeggeri.

A seguito di questo tragico incidente, Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania, ha espresso la sua preoccupazione e ha sollevato la questione della sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Capasso ha dichiarato: “È necessario garantire maggiore sicurezza agli utenti attraverso l’installazione di tornelli per l’accesso alla stazione. È inaccettabile che alcune persone utilizzino regolarmente i binari come scorciatoia per raggiungere il porto adiacente alla stazione.”

La situazione evidenzia un problema critico di sicurezza che richiede un intervento immediato e risolutivo. La presenza di persone sui binari, oltre a rappresentare un grave rischio per la loro incolumità, mette in pericolo anche la sicurezza degli altri passeggeri e del personale ferroviario. Pertanto, l’installazione di sistemi di controllo degli accessi come tornelli potrebbe contribuire a ridurre il rischio di incidenti di questo genere e garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della stazione.

Inoltre, Capasso ha sollevato la questione della riapertura della biglietteria, sottolineando che potrebbe servire anche come presidio di sicurezza. La presenza di personale in loco potrebbe contribuire a prevenire comportamenti pericolosi e garantire un maggior controllo sulla stazione, aumentando così il livello complessivo di sicurezza per i viaggiatori.