È una vicenda drammatica quella che si è svolta nelle strade di Sarno nella notte del 2 marzo, quando un uomo di 33 anni è ritrovato in fin di vita sul lato della strada. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due giovani del luogo, rispettivamente di 18 e 20 anni, per lesioni personali a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso. Le indagini avviate dopo l’incidente hanno permesso di identificare il veicolo coinvolto e i suoi occupanti, gettando luce su quanto accaduto. Al momento, la posizione dei due ragazzi denunciati è al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre il 33enne rimane in condizioni critiche all’ospedale di Nocera Inferiore. I due, secondo l’accusa, sarebbero scappati dopo aver travolto la vittima.

La mamma della vittima ha chiesto giustizia per il figlio, mentre emergono ancora molte incertezze sulla dinamica esatta dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ragazzi a bordo di un’auto hanno individuato l’uomo sul lato della strada nella zona di San Vito, dando immediatamente l’allarme. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, il cui personale medico ha prontamente riconosciuto la gravità delle condizioni della vittima. Il 33enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I in codice rosso, giungendo in coma a causa delle gravi ferite riportate.

Sottoposto a due delicati interventi chirurgici al tratto rachide cervicale e al femore per una frattura, il suo stato di salute rimane critico, con un preoccupante trauma cranico.