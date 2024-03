Il mese di marzo porta con sé una serie di appuntamenti importanti per i cittadini italiani, soprattutto per coloro che ricevono prestazioni economiche dall’INPS. Si tratta di un momento fondamentale per pianificare le proprie finanze e organizzare al meglio le proprie attività. Vediamo nel dettaglio il calendario dei pagamenti dell’INPS per il mese di marzo 2024.

Pensioni

Per i pensionati, l’accredito delle pensioni è avvenuto il 1° marzo 2024, sia per coloro che ricevono il pagamento direttamente sul conto corrente, sia per coloro che hanno scelto il ritiro dell’assegno presso l’ufficio postale.

Per i pensionati che ritirano l’assegno in contanti, è stato stabilito un calendario specifico per il ritiro presso l’ufficio postale, distribuito nei primi giorni del mese.

Venerdì 1° marzo: pensionati con cognomi dalla A alla B;

Sabato 2 marzo (solo mattina): dalla C alla D;

Lunedì 4 marzo: dalla E alla K;

Martedì 5 marzo: dalla L alla O;

Mercoledì 6 marzo: dalla P alla R;

Giovedì 7 marzo: dalla S alla Z.

È importante ricordare che il cedolino pensionistico può essere consultato online sul sito dell’INPS, previa autenticazione con le credenziali Spid, Cie o Cns.

Assegno unico

L’Assegno unico, destinato ai nuclei famigliari con figli, verrà erogato alla fine del mese successivo a quello della presentazione della domanda di prestazione. Se la domanda è stata presentata a marzo, il pagamento avverrà alla fine di aprile.

Le date di erogazione dell’Assegno unico per il mese di marzo 2024 sono fissate per il 18, 19 e 20 marzo. Qualora vi siano state modifiche nella composizione del nucleo famigliare, i pagamenti saranno effettuati nelle ultime due settimane di marzo.

Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro

I cittadini che hanno firmato il Patto di Attivazione Digitale (PAD) riceveranno l’Assegno di Inclusione a partire dal 15 marzo 2024. Per coloro che sono già beneficiari, l’accredito avverrà il 27 marzo 2024.

Anche il pagamento del Supporto per la formazione e il lavoro è previsto a partire dal 15 marzo, per le domande pervenute nel mese di febbraio. Per le domande effettuate a marzo, il pagamento avverrà nel corso del mese.

Naspi e Dis-Coll

I contributi relativi alla Naspi e al Dis-Coll saranno erogati entro la metà di marzo 2024, con variazioni legate alla data di presentazione della domanda di disoccupazione. Per conoscere la data esatta di erogazione, i cittadini possono consultare il Fascicolo Previdenziale INPS, accessibile tramite le credenziali Spid, Cie o Cns.