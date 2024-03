L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha delineato ambiziosi piani di assunzione per il personale nei prossimi anni, con l’obiettivo di colmare le carenze di risorse umane e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2023-2025, successivamente aggiornato con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ha stabilito le direttive per le assunzioni nell’INPS per i prossimi due anni. Secondo la Determinazione del Commissario straordinario n. 67 del 18 ottobre 2023, l’INPS prevede di inserire oltre 2.000 nuove unità nel biennio 2024-2025. Queste assunzioni saranno effettuate tramite nuovi concorsi pubblici, consentendo una selezione trasparente e meritocratica del personale.

Il piano prevede di coprire un totale di 2.045 posti di lavoro, distribuiti equamente tra il 2024 e il 2025. Nel dettaglio, saranno 1.027 i posti da assegnare nel 2024 e 1.018 nel 2025. Questo sforzo mirato è finalizzato a ridurre gradualmente il numero di Assistenti e Operatori, per favorire lo sviluppo dell’area delle Figure professionali elevate e migliorare l’efficienza dei servizi erogati dall’INPS.

L’obiettivo principale di queste assunzioni è garantire un’adeguata copertura di personale in modo da poter rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini in materia di previdenza sociale. Questo sarà fondamentale per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti dall’INPS, contribuendo così al benessere e alla sicurezza sociale della popolazione italiana.

Il processo di selezione e assunzione seguirà rigorose procedure concorsuali, garantendo la trasparenza e la parità di opportunità per tutti i candidati. L’INPS si impegna a reclutare personale qualificato e motivato, che possa contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell’istituto e al miglioramento complessivo del sistema previdenziale nazionale.