L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato un ambizioso piano di assunzioni per il 2024, con l’obiettivo di occupare oltre 1000 posizioni lavorative attraverso concorsi pubblici dedicati sia ai diplomati che ai laureati. Il Piano dei fabbisogni di personale dell’INPS, approvato all’inizio dell’anno nel contesto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026, prevede un significativo incremento delle risorse umane all’interno dell’istituto. Questo piano anticipa l’occupazione di oltre 1000 posizioni lavorative nei prossimi mesi, con la possibilità che il numero effettivo di inserimenti sia superiore, tenendo conto di quelli già pianificati per l’anno precedente e ancora non completati.

Le modalità di reclutamento includeranno diverse procedure, tra cui lo scorrimento di graduatorie e le pratiche di mobilità. Inoltre, è prevista l’emissione di nuovi bandi di concorso nel corso del 2024, tra cui spicca l’atteso concorso INPS dedicato ai diplomati.

Una panoramica dettagliata delle assunzioni e dei concorsi INPS previsti per l’anno in corso sarà disponibile tra i prossimi bandi in uscita. Il Piano dei fabbisogni di personale INPS per il biennio indica che nel 2024 saranno reclutati professionisti con una vasta gamma di specializzazioni, tra cui funzionari con competenze in progettazione, erogazione e controllo dei servizi, funzionari sanitari, informatici, dirigenti amministrativi e medici.

Complessivamente, sono programmate 1.027 assunzioni INPS nel corso del 2024, tutte finanziariamente sostenibili nel budget previsto per l’anno. Queste nuove assunzioni rappresentano un importante passo avanti nell’incremento delle risorse umane dell’INPS, che continuerà a svolgere un ruolo chiave nel garantire la protezione sociale e l’assistenza ai cittadini italiani.