Una Pasqua che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è invece risolta in un lieto fine grazie all’intervento tempestivo delle Guide Vulcanologiche del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio. Jürgen, un turista tedesco di 79 anni, in visita al Vesuvio insieme ad altri compagni di viaggio, ha rischiato di perdere la vita a causa di un infarto mentre si trovava sulla cima del cratere. Ma è proprio l’intervento rapido e deciso delle guide a salvarlo da una fine tragica. A darne notizia è l’edizione online de Il Mattino.

Tutto è accaduto poco dopo le 15, quando le guide hanno visto Jürgen accasciarsi a terra. Nicola Fedele, una delle guide presenti, si è prontamente reso conto della gravità della situazione e ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco sull’anziano turista. Grazie alla prontezza d’intervento e alla competenza delle guide, Jürgen è stato salvato e la Pasqua di tutti è diventata ancora più felice.

Paolo Cappelli, presidente del Presidio Permanente delle Guide Vulcanologiche del Vulcano Vesuvio, ha espresso grande orgoglio per il suo team e per il lavoro svolto ogni giorno per garantire la sicurezza delle visite al cratere. “Questa Pasqua per noi sarà ancora più felice,” ha dichiarato Cappelli, “sapendo di aver salvato una vita. Siamo orgogliosi del nostro gruppo e del nostro impegno costante per assicurare che le visite al cratere avvengano in totale sicurezza.”