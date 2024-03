Il timore dei furti negli appartamenti lungo la costiera sorrentina sta tornando. Recentemente sono segnalati diversi casi a Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello, un fenomeno inquietante che solitamente si verifica durante l’estate ma ora si manifesta anche in inverno. Dopo il furto di orologi a Sorrento e in alcune case vacanze a Massa Lubrense, un tentativo è sventato a Sant’Agnello, in una zona collinare vicino a un grande albergo. Grazie alla prontezza e alle grida spaventate di una donna, si è evitato il peggio. I due ladri sono allontanati dalla reazione dei proprietari, che li hanno notati intorno alle 21:40. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri, che, a causa della mancanza di personale, hanno chiesto alle vittime di tornare il giorno successivo.

Le vittime hanno raccontato al Roma oggi in edicola: “Stavamo per andare a letto, quando abbiamo sentito dei rumori provenire dal balcone. La signora si è alzata per controllare e si è trovata di fronte a un giovane che stava cercando di entrare in casa forzando l’anta. Ha urlato e i familiari sono accorsi. I ladri, in due, sono scappati, probabilmente erano saliti sul balcone da una grondaia”. Questo spiacevole episodio li ha lasciati sconvolti e ora vogliono sensibilizzare sull’importanza di essere vigili, poiché i ladri sembrano riuscire ad entrare nelle case anche quando i proprietari sono presenti.