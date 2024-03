Una tragica situazione di violenza domestica è emersa quando una ragazza di soli 19 anni, incinta, è finita brutalmente picchiata dal proprio padre. La giovane, visibilmente scossa ed intimorita, ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto durante l’aggressione. Giunti sul luogo, i carabinieri hanno trovato la ragazza in uno stato di profonda angoscia, ancora sotto l’attacco del padre 47enne, intento ad inveire contro di lei. L’uomo, visibilmente agitato e alterato dall’abuso di alcolici, ha continuato a minacciare la figlia di morte anche in presenza delle forze dell’ordine.

Con grande sforzo, i carabinieri sono riusciti a calmare l’uomo e a sedare la lite, ma la situazione è stata così grave che è stato necessario procedere con il suo arresto. Questa vicenda mette in luce la serietà e l’urgenza del problema della violenza domestica, un fenomeno che continua a colpire individui indifesi, spesso all’interno delle loro stesse case