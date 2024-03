Una tranquilla giornata si è trasformata in tragedia questo pomeriggio sulla Statale 100, all’altezza di Mottola, in provincia di Taranto, con un terribile incidente stradale che ha lasciato dietro di sé un bilancio devastante. Due auto, una Bmw e una Peugeot, sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento, ma ciò che è certo è che le due vetture si sono scontrate, causando danni irreparabili e tragedie personali. Tra le lamiere contorte delle macchine, tre vite sono finite spezzate: due donne e un ragazzo, passeggeri della Peugeot coinvolta nell’incidente.

Il dramma è scoperto dagli automobilisti di passaggio, i quali hanno prontamente allertato le autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 e i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Massafra, sotto la guida del Maggiore Quintino Russo. Purtroppo, per tre degli occupanti delle vetture coinvolte non c’è stato nulla da fare. Inoltre, una coppia con un bambino è rimasta ferita nell’incidente ed è trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le squadre dell’Anas per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Questo tratto della Statale 100, da tempo, è noto per essere teatro di incidenti gravi, e questo ennesimo tragico evento ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza della strada. Le richieste per interventi mirati alla messa in sicurezza di questa parte della statale sono state rinnovate, nella speranza di evitare futuri incidenti e tragedie.