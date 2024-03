L’oncologo di fama internazionale Paolo Ascierto, noto per i suoi studi pionieristici sul melanoma e sull’immunoterapia oncologica, è stato vittima di un grave incidente stradale. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la comunità medica e scientifica, oltre a generare un profondo sostegno e affetto da parte di colleghi e ammiratori. Secondo quanto riportato da Anteprima24, Ascierto è stato coinvolto in un incidente mentre viaggiava su una strada nel comune laziale, a bordo di una motocicletta insieme a un amico. Il veicolo dell’oncologo è stato colpito da un’automobile all’incrocio, occupata da una famiglia, causando lesioni significative alla gamba sinistra di Ascierto.

L’impatto è stato così grave da richiedere un intervento chirurgico immediato, il cui esito, fortunatamente, è positivo. Attualmente, Ascierto è ricoverato in ospedale a Latina, dove sta ricevendo le cure necessarie per il suo recupero. Si prevede che il periodo di convalescenza richiederà alcuni giorni, durante i quali Ascierto dovrà sottoporsi a terapie e riabilitazione.

L’importanza di Ascierto nel campo dell’oncologia è innegabile. In qualità di direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Pascale, ha contribuito in modo significativo alla ricerca e al trattamento delle neoplasie cutanee, in particolare del melanoma. I suoi studi sull’immunoterapia hanno aperto nuove prospettive nel trattamento del cancro, offrendo speranza a migliaia di pazienti in tutto il mondo.

Il sostegno e gli auguri di pronta guarigione per Ascierto sono giunti da diverse parti, inclusi colleghi, pazienti e autorità. Il governatore Vincenzo De Luca ha espresso il suo affetto e sostegno durante una diretta sui social, inviando a Ascierto un caloroso messaggio di recupero.