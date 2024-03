Poco dopo le 17 di ieri un brutto incidente stradale ha scosso la SS7 bis Nola-Villa Literno, nei pressi dell’uscita di Casal di Principe, coinvolgendo una vettura, un’autocisterna e un autocarro adibito al trasporto di materiale edile. La situazione richiedeva un intervento tempestivo e coordinato per salvare vite umane e garantire la sicurezza nella zona. È quindi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa. All’arrivo sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a una scena drammatica: i veicoli coinvolti erano rimasti fermi in mezzo alla carreggiata, mentre gli occupanti dell’automobile, quattro persone in totale, erano bloccati all’interno.

Senza esitazione, i vigili del fuoco hanno agito prontamente per estrarre le persone ferite dall’auto, assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto. Due ambulanze sono intervenute per il successivo trasporto degli infortunati negli ospedali di Aversa e Pineta Mare, garantendo loro l’assistenza medica necessaria.

Dopo aver prestato soccorso alle vittime, i vigili del fuoco hanno dedicato i loro sforzi a mettere in sicurezza tutti i veicoli coinvolti nell’incidente. Hanno collaborato attivamente con il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale, con l’obiettivo di ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza della zona.