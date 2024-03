Una tragedia ha colpito la comunità di Monteverde, nell’Alta Irpinia, dove un anziano di 83 anni ha perso la vita in un incidente mentre si trovava alla guida di un trattore. L’incidente si è verificato nella contrada Ferro Tettoloni, lasciando la comunità locale sgomenta per la perdita dell’uomo. Nonostante i soccorsi immediati, purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha cessato di battere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale medico del servizio di emergenza 118, che ha constatato il decesso dell’uomo, e i carabinieri della Stazione di Aquilonia, incaricati di effettuare i rilievi necessari per comprendere la dinamica dell’accaduto.

La tragedia ha scosso profondamente la piccola comunità di Monteverde, portando dolore e tristezza per la perdita di un membro stimato e rispettato. Gli abitanti si stringono attorno alla famiglia dell’uomo scomparso, offrendo il proprio sostegno in questo momento di dolore e sgomento.

Resta ora il compito delle autorità competenti di chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente, nella speranza di evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro. La comunità, intanto, piange la perdita di un proprio caro, ricordandolo con affetto e gratitudine per il tempo trascorso insieme.