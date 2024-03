La tranquilla notte nel comune di Marzano di Nola, provincia di Avellino, è improvvisamente interrotta da un tragico incidente stradale che ha coinvolto diversi giovani. Al momento, sono stati ricoverati tre ragazzi in condizioni gravi presso l’ospedale “Moscati” di Avellino, mentre altri due sono stati trasportati in ospedale a Nola per ricevere cure mediche. Il giovane più gravemente ferito è un ventenne, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono considerate serie, e il personale medico sta facendo il possibile per garantirgli le cure necessarie. Accanto a lui si trovano un 19enne, sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, le cui condizioni sono descritte come preoccupanti. Inoltre, un altro ragazzo di 18 anni è stato ammesso al pronto soccorso, anche se le sue ferite non sembrano essere gravi.

Tra i giovani coinvolti nell’incidente, vi sono anche due fratelli originari di Saviano, comune della provincia di Napoli. La notizia ha scosso la comunità locale, che si stringe attorno alle famiglie coinvolte, nell’auspicio di una pronta guarigione per i ragazzi feriti.

Al momento, le cause precise dell’incidente non sono state chiarite, ma le autorità stanno conducendo un’indagine per comprendere meglio la dinamica dell’evento e determinare eventuali responsabilità.