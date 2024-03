Una scena di terrore e disastri ha scosso la tranquilla via Arenaccia, al civico 253, a Napoli, dove un incendio improvviso ha provocato panico e distruzione. La vittima dell’incendio è un anziano di 89 anni, presumibilmente affetto da disabilità, trasportato d’urgenza al Centro Grandi Ustionati de Cardarelli. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli hanno affrontato la situazione con tempestività, riuscendo a spegnere le fiamme e a impedire che si propagassero agli appartamenti vicini. Tuttavia, l’appartamento dell’anziano è gravemente danneggiato, se non distrutto, dall’incendio.

Secondo le prime indagini condotte dai pompieri e dalla polizia, sembra che l’incendio sia causato da una sigaretta accesa. Come precauzione, sono stati temporaneamente evacuati dodici appartamenti circostanti, al fine di garantire la sicurezza dei residenti.

Intanto, le discussioni e le preoccupazioni riguardanti i cedimenti stradali continuano ad alimentare le conversazioni nella città. La Commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone e composta dall’assessore Edoardo Cosenza, dai rappresentanti sindacali e dal direttore generale di ABC, Sergio De Marco, ha analizzato le nuove prospettive dell’azienda e affrontato le principali situazioni critiche che coinvolgono i tecnici di ABC.

Le problematiche dei cedimenti stradali sono principalmente attribuite alla mancata manutenzione degli ultimi dieci anni, che ha portato alla necessità di sostituire i manufatti in varie zone, come via Consalvo, via Manzoni e via Campegna. Per via Morghen, invece, mentre si attende di comprendere le responsabilità della rottura dell’acquedotto, sono già avviati i lavori di ripristino della sede stradale.

Per contrastare il clima di psicosi che si è diffuso in città, De Marco ha assicurato che l’azienda sta investendo nel catasto digitale delle fognature e in strumenti avanzati per il monitoraggio dell’intera rete fognaria. Infine per quanto riguarda l’acquedotto, il monitoraggio è costante, specialmente nelle zone a rischio sismico dell’area occidentale.