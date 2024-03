Un incendio di proporzioni significative ha devastato un capannone presso un’azienda agricola a Melito Irpino. Le fiamme hanno preso piede nella tarda serata di ieri, rapidamente avvolgendo la struttura. All’interno del capannone erano presenti macchinari utilizzati per il taglio e l’imballaggio del fieno, oltre ad allevamenti di polli e conigli. Fortunatamente, gran parte degli animali è stata messa in salvo.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda e del Comando Provinciale di Avellino, supportati da diverse squadre e tre autobotti, ha impedito alle fiamme di estendersi alle vicine abitazioni. Grazie alla pronta risposta e all’efficacia delle operazioni di spegnimento, è stato possibile contenere l’incendio e limitare i danni causati dalla sua furia.

Le autorità competenti stanno ora conducendo le indagini per determinare le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni subiti dall’azienda agricola. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Indagini sono in corso per risalire alle cause.