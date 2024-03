Una banda di truffatori sta seminando panico tra i residenti di San Valentino Torio, agendo a bordo di un furgone bianco e approfittando dell’ingenuità delle persone, in particolare degli anziani. È il sindaco Michele Strianese a lanciare l’allarme, mettendo in guardia i cittadini e chiedendo la massima vigilanza. Secondo quanto riportato dal sindaco, i truffatori si avvicinano alle persone per strada, soprattutto agli anziani, e con varie scuse cercano di estorcere loro denaro. Si spacciano per conoscenti o parenti e affermano di dover affrontare situazioni d’emergenza, creando così uno stato di allarme e apprensione nelle vittime. L’obiettivo è chiaro: ottenere denaro contante dalle persone spaventate e indifese.

Il sindaco ha reso noto che la situazione è stata segnalata ai carabinieri della stazione locale, che ora stanno conducendo indagini per individuare il furgone utilizzato dai truffatori per spostarsi in città. Ha inoltre esortato i cittadini a rimanere vigili e a non cadere nelle trappole dei malviventi. Invita a chiamare immediatamente le forze dell’ordine o altre persone di fiducia in caso di avvicinamento sospetto da parte dei truffatori.

L’appello del sindaco è stato prontamente diffuso attraverso la rete e ha raccolto una forte risposta da parte dei cittadini. Numerose persone hanno riferito di essere state avvicinate dalla banda di truffatori e di aver subito tentativi di estorsione di denaro contante. La situazione è diventata così preoccupante da spingere direttamente il primo cittadino ad intervenire affinché nuovi episodi siano segnalati immediatamente alle forze dell’ordine.