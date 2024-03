Una scena drammatica si è verificata nella tranquilla via Annarumma ad Avellino, dove le auto di un nucleo familiare sono avvolte dalle fiamme in un incendio di origine ancora sconosciuta. L’evento ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul luogo poco prima dell’alba, intorno alle 4 del mattino. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono inviate sulla scena dall’operativa del comando provinciale, per fronteggiare le fiamme che hanno distrutto due autovetture e danneggiato una terza. Grazie alla loro pronta reazione, le fiamme sono domate e l’area è messa in sicurezza, senza ulteriori danni riportati.

Tuttavia, l’origine dell’incendio rimane al momento avvolta nel mistero. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno eseguito i rilievi del caso per cercare di fare luce sulla dinamica dell’evento. Non è esclusa l’ipotesi di un incendio doloso, dato che non si sono registrati eventi particolari o malfunzionamenti delle auto che potessero causare un rogo così esteso e repentino.