I lunghi tempi di attesa nella sanità pubblica stanno spingendo sempre più cittadini a rivolgersi alla sanità privata per ottenere cure più immediate e efficienti. Tuttavia, questo comporta un costo aggiuntivo che molti non possono sostenere senza un aiuto finanziario. In Campania, nel 2023, le richieste di prestiti personali per coprire le spese mediche hanno rappresentato il 4,5% del totale delle richieste di finanziamento nella regione, con una media di 5.632 euro per richiesta. Aligi Scotti, BU Director prestiti di Facile.it, sottolinea che il crescente costo delle cure rende sempre più difficile per le famiglie far fronte a queste spese. Il ricorso al credito al consumo può essere una strategia per alleggerire l’impatto finanziario di queste spese, evitando di trovarsi in difficoltà economiche o, peggio ancora, di rinunciare alle cure necessarie.

L’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research conferma i lunghi tempi di attesa nella sanità pubblica italiana, che hanno raggiunto una media di circa 77 giorni, salendo a 85 giorni nel Sud e nelle Isole. Questo scenario spinge molti a cercare soluzioni alternative, come la sanità privata finanziata attraverso prestiti personali.

Analizzando il profilo dei richiedenti campani, emerge che la maggioranza ha un’età superiore ai 45 anni, con quasi un quarto delle domande provenienti da persone tra i 45 e i 54 anni. Le città con l’importo medio più elevato richiesto sono Salerno, Napoli e Benevento, mentre Salerno e Caserta presentano l’età media più bassa dei richiedenti, rispettivamente 44 e 46 anni.

È interessante notare che la maggioranza delle richieste di finanziamento per le spese sanitarie è presentata da donne, rappresentando il 35,4% dei casi, una percentuale più elevata rispetto alle richieste di prestito totali.

Inoltre, il tasso annuale effettivo globale medio per i prestiti personali per spese mediche è aumentato significativamente, passando dal 9,65% nel 2022 all’11,09% nel 2023, evidenziando l’aumento dei costi finanziari associati al finanziamento delle cure mediche attraverso prestiti personali.