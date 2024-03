Poggiomarino si tinge di rosa per la prima volta nella storia del Giro d’Italia.

Il comune di Poggiomarino è ufficialmente tra i comuni che saranno attraversati dai corridori della famosa corsa rosa. Mercoledì mattina, a Palazzo Matteoli, il sindaco Maurizio Falanga accompagnato dall’assessore alla Sicurezza Antonio Palmieri, dal consigliere metropolitano Felice Sorrentino e dal consigliere comunale Antonio Bonagura ha sottoscritto la convenzione alla presenza del sindaco di Napoli e Città metropolitana Gaetano Manfredi.

E se per Manfredi è il terzo anno consecutivo che annuncia l’attraversamento della Corsa rosa per i territori campani, per Poggiomarino è la prima volta in assoluto. “Accoglieremo i corridori il giorno 14 Maggio” annuncia con entusiasmo il sindaco Maurizio Falanga che racconta “la tappa della bellezza poggiomarinese non poteva che essere Longola, il nostro Parco archeologico che rappresenta in assoluto il nostro impegno sul territorio. La bonifica del parco al nostro insediamento, la cura durante il nostro mandato, la scelta di rendere Longola culla dei nostri eventi culturali poi ha reso il parco il nostro fiore all’occhiello” conclude ringraziando per la mediazione il consigliere metropolitano Felice Sorrentino.

Entusiasmo anche da parte del rappresentante dell’amministrazione Falanga in Città Metropolitana, Felice Sorrentino: “Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa è ufficiale che la decima tappa del Giro d’Italia, che partirà da Pompei il 14 Maggio, attraverserà il nostro territorio per quasi 4 km. È particolarmente emozionante pensare che per la prima volta nella storia vedremo la maglia rosa passare per le strade poggiomarinesi. A breve, insieme all’assessora allo sport Maria Carillo ed all’assessora agli eventi Lisa Speranza, avvieremo un tavolo organizzativo al quale inviteremo le scuole e le associazioni del territorio per far si che si metta in piedi una giornata indimenticabile per tutta la cittadinanza “ commenta il consigliere comunale e metropolitano.