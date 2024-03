Gli agenti dell’unità operativa San Lorenzo hanno scoperto che il titolare di un bar situato in corso Garibaldi aveva realizzato abusivamente, su suolo pubblico, un’espansione del proprio locale. Si trattava di una struttura in alluminio chiusa su tutti e quattro i lati, della dimensione di circa 20 metri quadrati, dotata di impianto di illuminazione. All’interno di questa struttura, il proprietario aveva posizionato tavoli, sedie e stufe elettriche. Dopo aver accertato l’illegalità della costruzione e dell’occupazione di suolo pubblico, gli agenti hanno proceduto al sequestro della struttura. Contestualmente, il titolare dell’attività è denunciato all’autorità giudiziaria per violazione delle normative urbanistiche e per l’occupazione illegale di spazio pubblico.

Questa azione da parte delle forze dell’ordine mira a garantire il rispetto delle leggi e delle normative che regolamentano l’utilizzo dello spazio pubblico e delle attività commerciali. La costruzione abusiva di strutture su suolo pubblico rappresenta una violazione delle norme urbanistiche e può comportare gravi conseguenze legali per coloro che ne sono responsabili.