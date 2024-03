Il mese di marzo porta con sé una serie di aspettative e anticipazioni, tra cui i pagamenti previsti dall’INPS per diverse categorie di beneficiari. Dalla pensione alla disoccupazione, passando per l’assegno unico e l’assegno di inclusione, i pagamenti dell’INPS rappresentano un importante sostegno economico per molte famiglie italiane. Vediamo insieme le date e le modalità di accredito per le principali prestazioni previste per il mese di marzo 2024.

1. Pensioni:

Per i pensionati, il cedolino di marzo 2024 sarà disponibile già dal 1° marzo. I pagamenti avverranno a partire dallo stesso giorno, sia presso gli uffici postali che presso le banche convenzionate. È importante che i pensionati verifichino i nuovi importi sul proprio cedolino, in quanto potrebbero esserci variazioni rispetto ai mesi precedenti.

2. Naspi (Indennità di Disoccupazione):

I beneficiari della Naspi riceveranno il pagamento entro il 15 del mese successivo. Ad esempio, per la disoccupazione di marzo 2024, saranno pagati i giorni di febbraio 2024. È fondamentale che i beneficiari verifichino le date ufficiali di pagamento consultando il sito dell’INPS o l’applicazione mobile dell’INPS.

3. Trattamento Integrativo Naspi (ex Bonus Renzi):

Il trattamento integrativo sulla Naspi, conosciuto anche come ex Bonus Renzi, viene corrisposto mensilmente ai lavoratori disoccupati. Lo scorso anno, il primo pagamento è avvenuto a partire dal 21 marzo. Anche in questo caso, è consigliabile verificare le date ufficiali di pagamento tramite i canali dell’INPS.

4. Carta Acquisti:

La Carta Acquisti, che fornisce un bonus economico alle famiglie con minori di 3 anni o con anziani ultrasettantacinquenni, riceverà la prima ricarica di marzo 2024 entro le prime tre settimane del mese. È importante tenere presente che la ricarica è bimestrale e si riferisce ai due mesi correnti.

5. Assegno Unico:

L’assegno unico e universale, che ha sostituito i vecchi assegni familiari, verrà corrisposto a partire dal 18, 19 e 20 marzo 2024. Questo sostegno economico è destinato alle famiglie con figli a carico e viene erogato direttamente sul conto corrente.

6. Assegno di Inclusione (ADI):

I richiedenti dell’assegno di inclusione che hanno presentato la domanda a febbraio 2024 riceveranno il primo pagamento a partire dal 15 marzo 2024, una volta che la domanda sarà stata accolta e confermata dall’INPS. Per gli altri beneficiari ADI, la ricarica sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2024.