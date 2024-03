Il panorama delle agevolazioni fiscali per i dipendenti si arricchisce di nuove opportunità, con la recente circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate. Secondo le nuove disposizioni, i datori di lavoro avranno la possibilità di premiare i propri dipendenti coprendo alcune spese vitali come interessi del mutuo sulla prima casa, mensilità di affitto e altre spese domestiche. Tali benefit saranno completamente esentasse, a condizione che rientrino nei limiti stabiliti, ovvero mille euro per i lavoratori senza figli a carico e duemila euro per coloro che hanno figli. La circolare chiarisce che i datori di lavoro possono estendere i benefici anche a spese come bollette elettriche o del gas, sempre nel rispetto degli importi massimi prestabiliti. Tuttavia, se il rimborso supera tali limiti, le imposte saranno applicate non solo sulla parte eccedente, ma sull’intero importo erogato.

È importante sottolineare che i premi possono essere erogati solo per l’abitazione principale del dipendente, del coniuge o di un altro familiare dove il dipendente risiede abitualmente. Inoltre, il Fisco specifica che i dipendenti non potranno beneficiare di ulteriori agevolazioni fiscali su queste spese, ad esempio non potranno detrarre gli interessi sul mutuo dal reddito nella dichiarazione dei redditi.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate interviene anche sulla tassazione dei premi di risultato, riducendo l’aliquota dall’10% al 5% per quest’anno. Questa riduzione si applica anche alla partecipazione dei dipendenti agli utili d’impresa.

Inoltre, viene introdotta una novità significativa: i datori di lavoro possono ora pagare i premi riscattando fino a 5 anni di contributi dei dipendenti relativi a periodi non lavorati. Questa misura mira a colmare i “buchi” contributivi e consentire ai dipendenti di poter anticipare la pensione. Gli importi massimi coperti da questa agevolazione sono di 3 mila euro lordi al premio in denaro, e i dipendenti devono aver dichiarato un reddito massimo di 80 mila euro nell’anno precedente.