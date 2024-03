Ieri pomeriggio, come riportato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, alcuni parenti di un paziente ricoverato al Cto di Napoli avrebbero prima insultato il personale sanitario e poi danneggiato il Pronto Soccorso in circostanze ancora da chiarire. Le guardie giurate presenti sono intervenute tempestivamente e hanno evitato la situazione peggiore, il che ha rappresentato la decima aggressione dall’inizio dell’anno, secondo l’associazione. Successivamente, si è verificato un altro episodio di danneggiamento a Villa Betania.

Due pazienti, classificati come codice bianco al triage, stanchi dell’attesa, avrebbero sfondato la porta del triage e avuto un alterco con medici, infermieri e guardie giurate, come riportato da Nessuno Tocchi Ippocrate.

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato: «Ancora una volta, il personale sanitario è vittima di una violenza inaccettabile da parte degli utenti, un fenomeno purtroppo sempre più frequente nelle strutture sanitarie di Napoli e provincia».