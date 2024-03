Un’operazione della Polizia di Stato a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, ha portato all’arresto di un 16enne e alla denuncia di un 17enne, entrambi coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. L’azione è scattata quando gli agenti del commissariato locale hanno notato un uomo che, in piazza Troisi, si avvicinava a due giovani per uno scambio di sostanze illecite in cambio di denaro. Dai controlli effettuati, è emerso che l’acquirente era in possesso di un involucro di hashish e di una sigaretta artigianale “spinello”. Successivamente, i due giovani sono identificati come un 17enne e un 16enne residenti a San Giorgio a Cremano. Nel corso delle perquisizioni, il 16enne è ritrovato in possesso di ben 9 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 21 grammi, oltre a 20 euro in contanti.

I controlli si sono estesi anche alle abitazioni dei minori, dove sono trovati ulteriori elementi compromettenti. Nell’appartamento del 16enne, gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e un coltello da cucina con tracce di sostanza stupefacente sulla lama. Nell’appartamento del 17enne trovato un altro involucro di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e un coltello con tracce di droga sulla lama.

Di conseguenza, il 16enne è arrestato con l’accusa di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre il 17enne è denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’acquirente è stato invece sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.