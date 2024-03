Nel contesto di un sostegno sempre più rilevante alle nuove generazioni, la regione Marche ha lanciato un’iniziativa di grande rilevanza economica e sociale: il programma Start&Innova Giovani. Questo ambizioso progetto mira a fornire un sostegno concreto e finanziario ai giovani under 36 che desiderano avviare una nuova impresa innovativa, contribuendo così a promuovere l’imprenditorialità giovanile e a stimolare l’economia locale. Il programma Start&Innova Giovani offre un’opportunità senza precedenti per i giovani laureati e laureandi residenti o domiciliati nella regione Marche che si trovino in condizione di disoccupazione. Attraverso questo programma, la regione intende favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, incoraggiando l’ingresso dei giovani nel mondo dell’imprenditoria e promuovendo la creazione di posti di lavoro qualificati.

Per poter accedere al programma Start&Innova Giovani e beneficiare del sostegno finanziario offerto dalla regione Marche, i candidati devono soddisfare determinati requisiti. Innanzitutto, devono essere laureati o laureandi che non hanno ancora compiuto il 36º anno di età. Inoltre, devono essere residenti o domiciliati nella regione Marche e devono essere disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e ss.mm.ii.

Una volta soddisfatti i requisiti di base, i candidati possono presentare domanda per accedere al finanziamento offerto dalla regione Marche. È importante notare che il programma Start&Innova Giovani è finalizzato principalmente alla creazione di nuove imprese innovative, e pertanto i progetti imprenditoriali proposti devono dimostrare un carattere innovativo e avere il potenziale per contribuire allo sviluppo economico e tecnologico della regione.

Le nuove imprese innovative che riceveranno il sostegno finanziario dalla regione Marche dovranno rispettare una serie di requisiti specifici. Ad esempio, devono essere costituite successivamente alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURM e dopo l’invio della domanda di contributo. Inoltre, devono essere costituite come società di capitali o cooperative e devono essere iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente.

Per quanto riguarda il finanziamento, la regione Marche mette a disposizione un fondo di 5 milioni di euro, che sarà distribuito sotto forma di contributi a fondo perduto. Il contributo massimo per ogni start-up innovativa è di 40.000 euro. Le domande per accedere al programma Start&Innova Giovani possono essere presentate dal 1 febbraio 2024 fino alle ore 18:00 del 22 aprile 2024, esclusivamente attraverso il sistema informativo Siform2.