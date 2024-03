Notredam, il nome d’arte della giovane autrice napoletana Noemi Tresa, è molto più di una semplice cantante: è una voce coraggiosa che ha deciso di affrontare i suoi demoni interiori attraverso la musica. A soli vent’anni, ha deciso di condividere la sua esperienza con i disturbi del comportamento alimentare attraverso il suo ultimo lavoro intitolato “Miglia da me”. Pubblicato quindi in concomitanza con la “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla”, dedicata proprio a sensibilizzare sull’importanza della lotta contro i disturbi alimentari, il brano di Notredam è un’opera sincera e toccante che mette in luce il dolore e la lotta interiore di chi combatte contro questa malattia silenziosa.

In “Miglia da me”, Notredam esplora infatti il tema del disagio corporeo e dell’auto-immagine distorta che affligge chi soffre di disturbi alimentari. Attraverso le sue parole, la cantante descrive le paure e le difficoltà di chi non si sente a proprio agio nel proprio corpo, incapace di riconoscersi e imprigionato nella sua ossessione per l’apparenza fisica.

L’artista sottolinea l’impatto negativo dei confronti costanti, sia nella vita quotidiana che sui social media e in televisione, che spingono molte persone, soprattutto i giovani, a concentrarsi esclusivamente sull’aspetto esteriore, ignorando il proprio benessere interiore.

Il coraggioso atto di Notredam nel condividere la sua storia attraverso la musica è un segno di speranza e di rinascita. Il suo brano offre conforto e sostegno a chi lotta contro i disturbi alimentari, dimostrando che attraverso l’amore per la musica e l’espressione artistica, è possibile trovare la forza per superare le proprie sfide personali.