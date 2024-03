La storia di Daniele Caprio e del suo amico Geolier, il rapper di Secondigliano, è un esempio toccante di amicizia e sostegno reciproco, anche oltre la vita stessa. Daniele, un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la sua battaglia contro un sarcoma, una malattia che lo ha tormentato per anni. Tuttavia, prima di lasciare questo mondo, ha avuto il privilegio di assistere alla vittoria di Geolier al premio della “Serata Cover” di Sanremo dove si è esibito con altri artisti come Gigi D’Alessio, Gué e Luché.. Geolier, fedele alla promessa fatta al suo amico, ha voluto onorare la memoria di Daniele visitando la sua famiglia e portando il premio vinto al cimitero.

Il gesto di Geolier dimostra il suo cuore d’oro e la sua profonda umanità. Non è la prima volta che dimostra il suo affetto per Daniele: durante il suo periodo di sofferenza in ospedale, Geolier lo ha visitato regolarmente, offrendogli il suo sostegno e la sua compagnia. Anche quando Daniele è trasferito nel reparto per le cure palliative, Geolier è rimasto al suo fianco, promettendo di portare avanti la loro amicizia e di realizzare i sogni di Daniele.

Le parole incoraggianti di Daniele a Geolier, pronunciate poco prima della sua morte, sono un ricordo commovente del legame indissolubile tra i due amici. Anche se Daniele non è più fisicamente presente, il suo spirito continua a vivere nel cuore di Geolier, che ha mantenuto la promessa di portare avanti il loro legame e di onorare la memoria del suo amico sul palco di Sanremo.