Il prossimo 26 marzo segnerà un momento significativo per 500 studenti dell’Università Federico II, che avranno l’opportunità di incontrare il rapper Geolier presso la Facoltà di Medicina a Scampia. Questo incontro, tanto atteso quanto discusso, offre agli studenti l’occasione di confrontarsi direttamente con l’artista e ascoltare la sua storia di vita e il suo percorso di successo. L’iniziativa, annunciata nelle settimane precedenti, ha scatenato un acceso dibattito. Tuttavia, il rettore dell’Università, Matteo Lorito, ha chiarito che Geolier non sarà presente per ricevere un premio, ma per instaurare un dialogo aperto e sincero con gli studenti. Originario del quartiere Secondigliano, Geolier condividerà la sua esperienza personale, dimostrando come la musica napoletana possa trasformarsi in un potente veicolo per raggiungere il grande pubblico.

Per partecipare all’incontro, gli studenti dovranno prenotarsi e saranno selezionate dieci domande significative alle quali Geolier risponderà durante la sessione. Il rettore Lorito ha elogiato il talento del rapper, definendolo “un simbolo della grande creatività di Napoli”.

L’incontro non sarà una tradizionale lezione universitaria, bensì un momento di dialogo e condivisione tra Geolier e i giovani. L’obiettivo principale è quello di rafforzare il legame tra l’Università e il territorio, in particolare con le zone periferiche come Scampia. Geolier rappresenta un esempio positivo per i giovani, dimostrando che nonostante le difficoltà, è possibile raggiungere traguardi importanti grazie al talento e al duro lavoro.