Un uomo di 40 anni è stato allontanato dalla sua casa familiare dopo aver minacciato ripetutamente i suoi genitori per ottenere denaro per acquistare droga. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha emesso un divieto di avvicinamento alla casa genitoriale per l’uomo, che ha anche precedenti penali. L’uomo è accusato di estorsione aggravata continuata nei confronti dei suoi anziani genitori. Gli inquirenti ritengono che abbia perpetrato diversi atti vessatori, estorsivi e minacciosi, spesso seguiti da danneggiamenti. Le vittime hanno denunciato gli episodi già all’inizio di febbraio, attribuendoli al loro figlio, affetto da disturbi del comportamento legati alla dipendenza da droghe.

Il comportamento violento dell’uomo è stato scatenato dal rifiuto dei genitori di finanziare la sua tossicodipendenza. Gli agenti del commissariato hanno documentato diversi episodi in cui l’uomo ha minacciato e aggredito i suoi genitori. In alcune circostanze, sono stati riportati danni all’appartamento e alle auto di proprietà dei genitori. Il divieto di avvicinamento alla casa genitoriale è notificato all’uomo dagli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata.