Venerdì 8 Marzo 2024 in occasione della Giornata Internazionale della Donna sarà possibile, per chiunque ne avesse voglia, prendere parte a un’iniziativa organizzata da Denise Miranda dal titolo “GENERA- Il coraggio che genera il mondo”. Il tutto è stato realizzato con la partecipazione del Forum Regionale dei Giovani, la promozione dall’assessorato alle Politiche Giovanili e Sociali del Comune di Poggiomarino, dal Forum dei Giovani di Poggiomarino e con la collaborazione delle Associazioni: Fidapa sezione di Poggiomarino, Artemide, Arché, Liberamente, Legambiente, Uds Poggiomarino e Mentalità.

All’evento, che si terrà alle ore 11.00 presso l’Auditorium dell’ISIS Leonardo da Vinci, situato in via Filippo Turati 10, prenderanno parte l’Assessore Alle Politiche Giovanili, la Dott.ssa Maria Carillo, e la Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani in materia di violenza e disparità di genere, soprattutto alla luce degli spiacevoli eventi che si verificano ai danni di donne e che ogni anno continuano a riempire le pagine della cronaca nera nel nostro Paese. A tal proposito, nel corso dell’evento sono previste diverse attività ricreative, realizzate in collaborazione con vari artisti del territorio, e interventi delle associazioni locali.

Il titolo “Genera” nasce dalla necessità di racchiudere in sé la forza della lotta comune intrapresa dalle diverse generazioni di donne che si sono succedute nel corso della storia, per dare risalto alla voce di quante hanno lottato con le unghie e con i denti per affermare il proprio posto nel mondo. Inoltre, la scelta di questo titolo nasce dalla voglia di sottolineare l’importanza dell’Educazione di Genere da impartire alle nuove generazioni, affinché prendano coscienza dei cambiamenti a cui la realtà che ci circonda è continuamente esposta, modificando sempre di più il suo assetto. Di certo, favorire lo sviluppo di una nuova sensibilità e di una nuova intelligenza emotiva, ci serve da base per sperare che frasi come “Non una di meno” non restino solo degli slogan.

È ancora oggi necessaria la Giornata Internazionale della Donna?

Di certo lo è, celebrare la memoria di tutte le donne che anche inconsapevolmente, nelle lotte e le manifestazioni ma anche nelle situazioni di vita quotidiana, si sono ritrovate ad appoggiare questa causa per sé stesse, per le proprie figlie, per le amiche, per le madri… Tutte con volti diversi, e tutte con la stessa necessità, costruire un mondo nuovo, più sicuro, più equo per tutte e per tutti. Una dimensione alternativa a quella che chiamiamo “normale”, nella quale vedere salvi i propri diritti non è un privilegio di genere ma la normalità.