Era solito raggiungere Sorrento utilizzando i treni della Circumvesuviana e una volta in città portava via le biciclette a pedalata assistita parcheggiate in strada e negli spazi esterni delle civili abitazioni. Per questo motivo il 25 marzo dello scorso anno era già sottoposto all’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria dopo essere colto in flagranza di reato. Ora l’uomo, residente a Sant’Antimo, ha visto la sua posizione aggravarsi. I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplintina, nei suoi confronti.

L’accusa è di furto aggravato per due episodi avvenuti sempre a Sorrento il 9 febbraio e il 2 marzo 2023. Le indagini dei militari dell’Arma hanno appurato che l’indagato, dopo essere giunto a Sorrento con i treni della linea Eav, aveva rubato due bici introducendosi la prima volta in un’abitazione privata e la seconda prelevando il mezzo a due ruote parcheggiato sulla pubblica via. A favorire l’indagine dei carabinieri, i filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza privati posti nelle zone dove sono avvenuti i due furti. La comparazione delle immagini che ritraevano l’uomo con le foto scattate dopo l’arresto in flagranza del 25 marzo 2023, hanno consentito di appurare come si trattasse della stessa persona. Così, dopo le formalità di rito, l’arrestato è trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale.