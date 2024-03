Una tranquilla giornata a Sturno, nella provincia di Avellino, è scossa da un’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, lasciando un giovane di 23 anni gravemente ustionato. Le prime informazioni suggeriscono che la deflagrazione potrebbe essere causata da una bombola di gas, anche se ulteriori accertamenti sono in corso per determinare con esattezza le cause dell’incidente. Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenuti sul luogo dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per prestare soccorso e garantire la sicurezza della zona.

Il giovane di 23 anni, gravemente ferito dalle ustioni riportate nell’esplosione, è trasportato in elisoccorso in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni attuali non sono ancora comunicate, ma è evidente che sia rimasto coinvolto in un evento tragico e doloroso.

Al momento, le indagini per determinare le cause precise dell’esplosione sono in corso e le autorità competenti stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto.

L’intera comunità di Sturno e dintorni è colpita da questo incidente e si unisce nel mostrare solidarietà e sostegno al giovane ferito e alla sua famiglia, sperando in una pronta guarigione e nel superamento di questa difficile prova.