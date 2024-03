Una tragedia stradale ha scosso la città di Vasto, in provincia di Chieti, lasciando dietro di sé un dolore profondo e un vuoto insormontabile. Alle 20:30 di ieri sera, lungo la strada statale 16, una Jeep Renegade e una Bmw Coupè sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha avuto conseguenze devastanti. Nell’incidente hanno perso la vita Paolo Marchesani, 51 anni, e sua nipote Martina, di soli 15 anni, entrambi deceduti sul colpo. Presente anche la figlia di Paolo Marchesani, gravemente ferita e ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Pio di Pietralcina, mentre la moglie S.D.B. è miracolosamente uscita illesa. Le vittime erano residenti nella città balneare di Vasto e si dirigevano a una festa di compleanno quando l’incidente ha tragicamente interrotto il loro viaggio.

Oltre alle vittime a bordo della Jeep, un’altra persona ha perso la vita nell’incidente: Dante Carpi, 58 anni, noto ristoratore della zona e proprietario della Bmw coinvolta nell’incidente, del ristorante La Barcaccia di Vasto Marina. Tutte e tre le vittime hanno lasciato un vuoto indelebile nelle vite di coloro che le conoscevano e le amavano.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul luogo i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco di Vasto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e per indagare sulle cause dello scontro. Le autorità stanno ancora cercando di comprendere esattamente cosa abbia portato a questa tragedia, ma si ipotizza che l’asfalto bagnato a seguito della pioggia possa aver giocato un ruolo nella dinamica dell’incidente.