La situazione al passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla, a Pompei, ai confini con Scafati, sta diventando sempre più allarmante. Dopo l’episodio della vasca da bagno lasciata sui binari qualche giorno fa, ieri sera è stato rinvenuto un frigorifero che ha provocato un incidente ferroviario. Il macchinista del treno non è riuscito a frenare in tempo e l’impatto con l’ostacolo è stato inevitabile. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha causato grande paura tra i passeggeri. Il convoglio è stato fermato e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi del caso. A riportarlo è Il Mattino.

Il passaggio a livello di via Crapolla è dotato di un “soa” (segnalatore ottico acustico), quindi non dispone di barriere fisiche ma è provvisto di sirene e luci per segnalare l’arrivo dei treni. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a evitare l’incidente.

Questo secondo episodio preoccupante ha sollevato l’allarme da parte del sindacato Orsa, che ha sottolineato l’urgente necessità di interventi per garantire la sicurezza del personale ferroviario e dei passeggeri.